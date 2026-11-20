Colosos y diosas de las pesas regresaron a Chiapas con cuatro medallas y cuatro trofeos escultura tras su exitosa participación en las Copas Esmeralda y Diamante IFBB Cancún 2026, celebradas en Quintana Roo, según informó Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas.

El dirigente dio a conocer que la representación estatal estuvo integrada por tres competidores y dos jueces, quienes acudieron a esta justa por invitación de Sebastián Muñoz, presidente de la Asociación Quintanarroense de Fisicoconstructivismo y Fitness.

Jiménez Argüello informó que ambos campeonatos, avalados por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF) y la IFBB, congregaron a aproximadamente 300 atletas de distintos estados del país, así como representantes de Belice, Costa Rica, España y Venezuela.

Cuatro preseas para Chiapas

Emily Paola López Gómez, del gimnasio 2020 Fit de Tuxtla Gutiérrez, consiguió el primer lugar en Fitness Bikini Wellness Principiantes, más de 160 centímetros, además del subcampeonato en la división juvenil hasta 23 años.

Por su parte, Yesenia del Carmen Díaz López, representante del gimnasio Stronger de Comitán, obtuvo el tercer puesto en Fitness Bikini Wellness Novatas, hasta 156 centímetros.

El cuarto galardón llegó por conducto de Jesús Navarrete Salazar, del gimnasio Gladiadores de Ocosingo, quien ocupó la tercera posición en Físico Novatos, más de 80 kilogramos.

Jiménez Argüello precisó que los tres deportistas participaron con el aval de la asociación chiapaneca, aunque cubrieron sus propios gastos para asistir al certamen.

Reconocen trayectoria de jueces

En el ámbito del arbitraje participaron Jorge Alejandro Jiménez Romero, juez nacional de la FMFF, y el propio Jorge Jiménez Argüello, quien cuenta con acreditaciones como juez nacional, internacional y profesional de la IFBB. Ambos son originarios de Comitán.

Durante la Copa Esmeralda, el dirigente estatal recibió un reconocimiento de Sebastián Muñoz por su colaboración en los campeonatos organizados desde 2017.

“La distinción fue otorgada por el apoyo brindado durante todos los campeonatos realizados desde el inicio de las Copas Esmeralda y Diamante 2017 a 2026”, resaltó el directivo.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Sebastián y Alfredo Muñoz, presidente y vicepresidente de la asociación quintanarroense respectivamente, así como al equipo organizador y al cuerpo de jueces participantes.

La ceremonia también contó con la presencia de Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la FMFF y de la Codeme, y Marco Antonio Cabezas Escárcega, vicepresidente de la federación mexicana.