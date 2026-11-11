TNT Mixto y Femenil siguen activos

Tras completar la campaña del Open Mixto, la Liga Uniflag de Tocho Bandera mantiene la actividad de su Temporada 2026, con la disputa de los Torneos Nuevos Talentos (TNT), en las categorías Mixto y Femenil en el emparrillado sintético de la Unicach.

Se llevaron a cabo cinco encuentros correspondientes a las jornadas 8, 9 y 10, por lo que ambas categorías comienzan a encaminarse hacia la recta final de la competencia.

Acción en el Mixto

En el Torneo de Nuevos Talentos Mixto, Cañoneros consiguió una victoria de 26-6 sobre Unicach, en un encuentro en el que logró establecer una diferencia de 20 puntos para asegurar el resultado.

Por su parte, Ocelotes Blancos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la jornada, al superar 33-0 a San Miguel Flag, sin permitir anotaciones de su rival.

Dream Team también sumó una victoria amplia al imponerse 30-0 a MG Team, completando así tres encuentros del TNT Mixto en los que los equipos ganadores consiguieron ventajas considerables.

En el TNT Femenil

En la categoría Femenil se registró el marcador más cerrado de la programación. MG Team derrotó 7-6 a Ocelotes Blancos de la Unach, en un duelo que se resolvió por apenas un punto de diferencia.

Mientras tanto, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch) superó 12-0 a Cañoneros, consiguiendo mantener su zona de anotación sin puntos en contra.

Con estos resultados, la Liga Uniflag continúa desarrollando su calendario del Torneo Nuevos Talentos, en el que los equipos buscan mejorar sus posiciones de cara a la fase de “playoffs” por el campeonato.