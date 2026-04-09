Todo listo para Conejos de Corazón 2026

El domingo 12 de abril se llevará a cabo la quinta edición de la Carrera Conejos de Corazón 2026, un evento que ha logrado consolidarse como una de las justas más representativas del calendario de Atletismo en Tuxtla Gutiérrez al reunir a cientos de participantes en un ambiente familiar y deportivo.

La competencia, que rinde homenaje al instrumento emblemático de Chiapas y promueve el cuidado del medio ambiente, tendrá como punto de salida y meta el tradicional parque de la Marimba, desde donde un total de 650 corredores iniciarán el recorrido en punto de las 7 de la mañana.

De acuerdo con el organizador Emmanuel Sánchez, la respuesta de la comunidad “runner” fue positiva, alcanzando una gran participación para ambas distancias. En los 10 kilómetros competitivos se contará con la presencia de 400 atletas, distribuidos en categorías libre, master y veteranos, quienes tratarán colocarse entre los mejores de la jornada.

Por su parte, la prueba de 5 kilómetros tendrá un carácter recreativo, con 250 corredores, en un trayecto ideal para quienes buscan integrarse al mundo del Atletismo o disfrutar una experiencia deportiva en compañía de familiares y amigos.

Ruta

Uno de los principales atractivos será el recorrido, ya que ambas rutas contemplan el paso por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca, además de la vía pacificada Paseo Sabinal, lo que permitirá a los corredores disfrutar un entorno natural y urbano durante la competencia.

En materia de logística, la organización ha previsto todos los servicios necesarios para garantizar la seguridad de los participantes, incluyendo puntos de hidratación, apoyo vial y asistencia médica, así como un operativo que facilitará el desarrollo ordenado del evento.

Medalla

Al cruzar la meta, cada corredor recibirá una medalla conmemorativa, la cual forma parte de una serie coleccionable. La de esta edición será la tercera pieza (3/3), un detalle que ha generado gran expectativa entre quienes han seguido la carrera desde sus inicios.

Asimismo, se confirmó que habrá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de la distancia de 10 kilómetros en las distintas categorías, lo que añade un incentivo para los atletas.

Finalmente, informaron que la entrega de números será el sábado 11 de abril, en la 2ª Norte número 635, entre 5ª y 6ª Oriente, en horario de 14:00 a 19:00 horas, por lo que se exhorta a los participantes a acudir en tiempo y forma para evitar retrasos el día del evento.

De esta manera, Tuxtla Gutiérrez se alista para vivir una auténtica fiesta deportiva con la Carrera Conejos de Corazón 2026, que promete reunir a corredores de todas las edades en una jornada llena de energía, tradición y pasión por el Atletismo.