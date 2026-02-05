Todo listo para Coventry Run 2026

Con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia familiar y el apoyo social, fue presentada de manera oficial la Coventry Run 2026, evento de Atletismo que se llevará a cabo en febrero próximo en la capital chiapaneca, teniendo como punto de salida y meta el parque de la Juventud.

La justa contempla distintas categorías para todas las edades, iniciando con la Caminata Recreativa 1K, dirigida a niñas y niños de 2 a 6 años, acompañados por un adulto; además de la Carrera 3K, para participantes de 6 a 11 años, y la Carrera 5K, destinada a corredores mayores de 12 años, lo que garantiza una jornada incluyente y familiar.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 13 de febrero de 2026 a las 12:00 horas, o hasta alcanzar el límite de 2 mil participantes, por lo que se invita a los interesados a asegurar su lugar con anticipación.

Como parte del enfoque solidario de la actividad, la inscripción consistirá en la donación de paquetes de pañales, los cuales serán destinados al Hospital de Especialidades Pediátricas y al CRIT.

Carrera con impacto

La organización informó que se contará con asistencia médica, ambulancia y personal especializado, además de un estricto control en los bloques de salida, los cuales iniciarán a partir de las 8:00 horas con la prueba de 5 km, seguida de los 3 km y la caminata.

Asimismo, reiteraron que los corredores deberán portar la playera oficial y el número de competidor, respetar la ruta marcada y atender las indicaciones de jueces y “staff”, priorizando la seguridad y el orden durante el desarrollo del evento.

Con el respaldo de autoridades municipales y deportivas, la Coventry Run 2026 se perfila como una de las carreras con mayor impacto social y participación en Tuxtla Gutiérrez.