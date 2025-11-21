Todo listo para el 21K Internacional Chiapas

El Medio Maratón Internacional Chiapas 2025 está a solo unos días de celebrarse, y este domingo 23 de noviembre volverá a reunir a corredores locales, nacionales y extranjeros en una de las competencias más importantes del estado. El comité organizador, encabezado por Rogelio de los Santos y Guadalupe Flores, confirmó que se encuentran listos para recibir a los participantes.

Desde 2022, esta justa cuenta con certificación oficial de World Athletics, lo que garantiza un recorrido avalado y seguro tanto para expertos como para corredores recreativos. Las salidas serán simultáneas a las 5:50 de la mañana, aprovechando las condiciones frescas del amanecer y ofreciendo una experiencia única en el tramo que conecta Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, donde estará ubicada la meta (parque central).

La carrera, que cuenta con tres distancias, ofrecerá como premiación una bolsa de 200 mil pesos, distribuidos entre los ganadores de las diferentes categorías. Los de 5 y 10 kilómetros competirá en libre, mientras que el medio maratón (21 km) incluirá divisiones para capacidades diferentes, libre, master, veteranos y veteranos B, en ambas ramas. El cupo está limitado a 2 mil 500 corredores, buscando garantizar un desarrollo ordenado y seguro.

La inscripción se mantuvo en 600 pesos hasta el 19 de noviembre, y ahora solamente falta esperar la entrega de kits. Cada participante recibirá número oficial, chip de cronometraje, medalla y playera Dry Fit conmemorativa.

El 21K Internacional Chiapas se ha posicionado como una de las pruebas más importantes del calendario nacional, gracias a un recorrido que combina exigencia deportiva con paisajes emblemáticos del estado. Con todo preparado, Chiapas se alista para vivir una nueva edición que promete emoción, competitividad y una gran fiesta atlética este domingo.