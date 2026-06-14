Todo listo para el 4º Duatlón Tuxtla Gutiérrez 2026

Luego de cuatro años en pausa, el Duatlón Tuxtla Gutiérrez volverá a la capital chiapaneca con su cuarta edición, evento que fue presentado oficialmente y que se desarrollará el próximo domingo 28 de junio a partir de las 6 de la mañana sobre el bulevar Belisario Domínguez.

La competencia, que tuvo su primera edición en 2018, marcará el regreso de una de las pruebas multidisciplinarias más atractivas para los amantes del Atletismo y el Ciclismo en Chiapas. Para esta ocasión, los organizadores esperan reunir a cerca de 300 participantes provenientes de diferentes municipios de la entidad, así como competidores del estado de Veracruz.

Ruta y categorías

El recorrido se hará en un carril del bulevar Belisario Domínguez, abarcando el tramo comprendido entre la 12ª Poniente y Plaza Crystal, espacio que será acondicionado para garantizar la seguridad de atletas y espectadores.

En la presentación se informó que el certamen contará con categorías para todas las edades, desde los cinco años hasta los 40 años y mayores, lo que permitirá la participación tanto de niños como de jóvenes y adultos con experiencia en este tipo de pruebas.

Las divisiones infantiles estarán dirigidas a competidores de entre cinco y 13 años, mientras que el sector juvenil comprenderá edades de 13 a 19 años. Asimismo, se abrirán categorías promocionales para participantes de 20 a 39 años y de 40 años en adelante, además de categoría por grupos de edad que abarcarán desde los 20 hasta los 50 años y más, cada una con distancias adecuadas para su nivel.

Uno de los atractivos de esta edición será la inclusión de la modalidad de relevos, tanto en la rama mixta como en la varonil, ofreciendo una alternativa para quienes deseen competir en equipo dentro en esta exigente combinación de carrera pedestre y Ciclismo.

El costo de inscripción será de 450 pesos por atleta y los interesados podrán solicitar mayores informes a través del número telefónico 9612393488.