Todo listo para el 9º Strong Lifter

Los colosos y diosas de las pesas pondrán a prueba su fortaleza física y mental en el 9º Campeonato Strong Lifter, a celebrarse este sábado 7 de febrero, en el H&L Sport Gym de Tuxtla Gutiérrez, evento que otorgará pases al Nacional de la XPC en Guadalajara, Jalisco.

El certamen avalado por la Alianza Chiapaneca de Powerlifting lanzó su convocatoria abierta para cualquier atleta de las categorías sub-junior (15-19 años), junior (20-23 años), open (24 años y más) y masters (40 años y más), en las divisiones raw y classic raw, que a su vez competirán en las modalidades reconocidas de esta disciplina: Squat, Beach Press y Deadlift.

El campeón absoluto será acreedor de trofeo y premio en efectivo. Además, entregarán medallas y reconocimientos a los primeros tres lugares de cada categoría, así como certificado de participación a todos los atletas.