Todo listo para el Chiapas Open BJJ 2025

La espera está por terminar para los amantes del Jiu Jitsu en la entidad. El próximo sábado 23 de agosto, el gimnasio Humanismo que Transforma del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) será la sede de la cuarta edición del Chiapas Open BJJ, certamen que reunirá a practicantes de esta disciplina provenientes de varios municipios, en un ambiente de competencia y fraternidad deportiva.

El presidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, Javier Ley Torres, confirmó que el evento cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu y del propio Indeporte, lo que garantiza un desarrollo con estándares de calidad y reglamentación oficial. “Ya lanzamos la convocatoria a las escuelas y academias, la respuesta ha sido positiva y vendrán delegaciones de diferentes municipios de la entidad”, señaló.

La justa contempla divisiones que van desde infantiles hasta master, con la intención de brindar espacio a todos los niveles y edades. Ley Torres recordó que el cierre de inscripciones está programado para el 20 de agosto, por lo que exhortó a los interesados a concretar su registro lo antes posible. “Estamos invitando a que más atletas se sumen a esta fiesta deportiva”, comentó.

Las actividades darán inicio a las 9 de la mañana y se espera un alto nivel competitivo, con academias provenientes de San Cristóbal de Las Casas, Revolución Mexicana, Cintalapa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez. Para mayores informes, los organizadores han puesto a disposición el número 9612134422 y la página oficial de Facebook de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu.