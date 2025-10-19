Todo listo para el Examen de Generación 2025

La International Moo Do Won Association (IMDW), Zona Chiapas, llevará a cabo el Examen de Cintas Negras Generación 2025, el próximo sábado 29 de noviembre, teniendo como sede oficial el Hotel Fiesta Inn de Tuxtla Gutiérrez.

Este evento marcará un nuevo capítulo en la historia marcial de la región, con la participación de 16 aspirantes, provenientes de las escuelas IMDW Bedolla de San Cristóbal de las Casas e IMDW Tuxtla Gutiérrez.

Durante la jornada, los practicantes demostrarán la madurez técnica, la fortaleza física y el dominio mental adquiridos tras años de constante preparación. Este examen no solo representa la culminación de un ciclo, sino también el inicio de un compromiso mayor con la enseñanza, la superación personal y los principios del arte marcial tradicional.

A evaluación

El evento contará con la presencia de destacadas autoridades del ámbito nacional, encabezadas por el sabonim Yuri César López Gallo, presidente fundador de la International Moo Do Won Association, quien será el encargado de dirigir las valoraciones. Lo acompañarán los sabonims Filiberto Bedolla Figueroa, decano; Édgar Iván López Gallo, vicepresidente; Jorge Castillo, director del Consejo de Maestros; Héctor Bedolla Bermúdez, director general de Zona Chiapas; Rafael Rodríguez, sinodal invitado, y José Ruperto Lázaro Méndez, director técnico de IMDW Tuxtla Gutiérrez.

Cada evaluación pondrá a prueba los fundamentos técnicos, la correcta ejecución de formas, defensa personal, rompimientos y resistencia física de los aspirantes, quienes han dedicado años a perfeccionar su desempeño dentro del dojang. La ceremonia final incluirá la entrega de certificados y reconocimientos oficiales, destacando el lema que distingue a esta organización: “Disciplina, honor y tradición”.

El Examen de Cintas Negras Generación 2025 simboliza el esfuerzo colectivo de instructores, alumnos y padres de familia, reforzando los valores que promueve IMDW en todo el país. Chiapas, una vez más, se consolida como una de las zonas con mayor crecimiento dentro de la estructura nacional de Moo Do Won, proyectando un futuro prometedor para las próximas generaciones de artistas marciales.