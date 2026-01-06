Todo listo para el reinicio del Apertura 25-26

La categoría infantil mayor de la Liga Formativa de Futbol Soccer Tuchtlán Chiapas cerró el 2025 con una intensa lucha por los primeros lugares, dejando un panorama competitivo de cara al arranque del 2026, año en el que las acciones se reanudarán este sábado luego del receso por las festividades decembrinas.

El conjunto de Mezcalapa F. C. terminó el año como líder general, consolidándose como el equipo más regular del torneo. Con ocho partidos disputados, sumó seis triunfos y dos empates, manteniéndose invicto, además de presumir la mejor ofensiva con 26 goles a favor y una diferencia de +17, números que lo colocan como el rival a vencer en la reanudación del campeonato.

Muy de cerca aparece el Club Deportivo Santos, que pese a tener un encuentro menos, se quedó con la segunda posición gracias a seis victorias consecutivas. Su solidez defensiva y contundencia al frente lo mantienen como uno de los principales aspirantes a pelear por la cima cuando el balón vuelva a rodar.

En tercero y cuarto puesto se ubican Club de Futbol Boca Junior’s y Santa Fe, ambos con 13 unidades, aunque con realidades distintas. Boca ha mostrado equilibrio en su funcionamiento, mientras que Santa Fe se mantiene como uno de los cuadros más efectivos en proporción a los partidos jugados, lo que anticipa una batalla cerrada en la parte alta de la tabla.

La zona media presenta una competencia sumamente apretada. Aexa GR y Conejos Dorados F. C. comparten 12 puntos, seguidos por Juventus Tuxtla y Santos F. C., que buscan regularidad para escalar posiciones en la segunda mitad del torneo. Cada jornada será clave para definir quiénes logran meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

Lucha por los puntos

Más abajo, Academia Tigres Tuxtla, Cefor Jaguares San Fernando Tuxtla, Club de Futbol San José Terán y Nido Águila Tuxtla tratarán de aprovechar el reinicio del calendario para corregir detalles y sumar puntos que les permitan salir del fondo de la clasificación.

En el último sitio aparece Tuzitos Jobo, que cerró el año con tres unidades, pero con la motivación de tener un nuevo comienzo en este 2026, en el que cada encuentro representará una oportunidad para cambiar el rumbo.

Tras concluir el 2025, los equipos tomaron un descanso por las fiestas decembrinas, periodo que sirvió para recuperar energías, ajustar estrategias y reforzar conceptos. Este sábado marcará el regreso de la actividad, con una categoría infantil mayor que promete emociones, desarrollo deportivo y una intensa competencia en cada jornada.