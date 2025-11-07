Todo listo para el Torneo Femenil con Causa

La Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (Af7rach) realizará el Torneo Femenil de Fut 7 con Causa Luchando contra el Cáncer de Mama, este sábado 8 de noviembre, con patada inaugural a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones de Ultra Sport, en Tuxtla Gutiérrez.

Estos fue confirmado por Erika López Guzmán, presidenta del comité organizador y quien agradeció a los clubes Chantiri FC, Es lo que Hay FC, Santa Fe Futbol Club, Atléticos Copainalá Jr., Leones de Tuxtla, Fénix FC, Deportivo Chiapas y El Bucanero FC; así como a los patrocinadores, Dra. Fabiola Narváez como impulsora del proyecto; a Ultra Sport, al Dr. Juan Carlos Velasco de Médica Mavel, a la Asociación de Cultura Física y Deporte (Acufide), Iron Body Pesas & Fitness, Bio Sumedic y el Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), que se sumaron a esta noble causa.

El evento es en apoyo a María Elena Solórzano Ramírez, Alicia Ibette Hernández Garduño y Susana Laura del Carpio Hernández, pacientes que padecen esta enfermedad y que serán beneficiadas con lo recaudado durante la jornada altruista.

“Cuando se trata de apoyar, no se mira religión o partido político, ni se buscan reflectores; se hace porque nace y este proyecto solo busca apoyar a tres personas que lamentablemente fueron detectadas con cáncer de mama”, expresó López Guzmán, además de invitar a las familias a asistir a este certamen y contribuir ya sea consumiendo en el área de restaurante o aportando a la alcancía que se colocará en Ultra Sports, pues todo lo recaudado ahí será entregado a las pacientes.

Programa de actividades

La también vicepresidenta de la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol dio detalles del programa de actividades, que iniciará a las 8 de la mañana con el sorteo para las categorías 2013-2014 y 2016-2017, y el primer juego arrancará a las 8:15 horas en el campo 1, con el duelo entre los equipos 1 contra 2 de la división 2016-2017.

En tanto que, a las 8:30 de la mañana se dará la patada inaugural en el campo 2, y a las 9 se celebrarán dos partidos más: en el campo 1 se enfrentan el 3 y 4 del sorteo de la categoría 2016-2017, y en el campo 2 será el primer compromiso de la femenil.

Posteriormente se disputarán más encuentros de la rama femenil, destacando un juego de exhibición, a las 11 de la mañana, entre representantes de los medios de comunicación y el equipo del Poder Judicial.

Las finales del certamen serán 3: a las 12:00 del día, las de la categoría 2016-2017; a la 1 de la tarde, la de la 2013-2014, y a las 2, la de la rama femenil.