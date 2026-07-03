Todo listo para el XXXII Campeonato Estatal

La emoción de la Charrería femenil volverá a tomar el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, el próximo 5 de julio, cuando se dispute la segunda y definitiva fase del XXXII Campeonato Estatal de Escaramuzas Chiapas, certamen que reunirá a los mejores equipos del estado en busca del campeonato y de los boletos para representar a Chiapas en el Campeonato Nacional de Escaramuzas 2026, con sede en San Luis Potosí.

La competencia se desarrollará en el escenario ubicado detrás de las instalaciones de la Feria Chiapas, bajo el aval de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, encabezada por Carlos de Jesús Bermúdez Albores, así como de la Federación Mexicana de Charrería, presidida por Salvador Barajas del Toro.

La organización corre a cargo de la Asociación de Charros de Tuxtla, dirigida por Carlos Pastrana de Alba, con el respaldo de la delegada estatal de Escaramuzas, Fabiola Culebro Serrano, quienes afinan los últimos detalles para recibir a cientos de aficionados en una jornada que promete un alto nivel competitivo.

Puntuaciones

Después de la primera fase, celebrada en mayo, la pelea por el campeonato permanece completamente abierta. Las actuales monarcas estatales, Valquirias de Tuxtla, buscarán defender la corona obtenida en 2025 luego de registrar 295 unidades en la ronda inicial, resultado que las obliga a presentar una rutina prácticamente perfecta para aspirar al bicampeonato.

Sin embargo, el panorama luce complicado debido al gran nivel mostrado por sus rivales. Flor Imperial, de Ocosingo, lidera momentáneamente la clasificación tras conseguir 300 puntos, colocándose como una de las principales candidatas para quedarse con el campeonato y asegurar su calificación al nacional.

Muy cerca aparece Real del Valle de Cintalapa, que acumuló 298 unidades y llega motivado después de conquistar un certamen calificado en Ocosingo, por lo que intentará mejorar su desempeño para instalarse en lo más alto del podio.

Otra de las escaramuzas que mantienen intactas sus aspiraciones es Charra Tuchtlán, bicampeona estatal en 2023 y 2024, que consiguió 299 puntos pese a presentar modificaciones en su alineación. El conjunto capitalino ha demostrado capacidad para sobreponerse a los cambios y nuevamente tratará de convertirse en protagonista de la competencia.

Además de las rutinas, uno de los aspectos que podrían marcar diferencia será la ejecución de las puntas, ejercicio que otorga unidades adicionales y puede modificar considerablemente la clasificación final. En la primera fase destacó Zulema Isabel Guzmán Arvizu, integrante de Valquirias de Tuxtla, quien brindó una de las mejores ejecuciones del campeonato.

Juventud

También participarán Amazonas de Montebello, que intentará mejorar las 252 unidades obtenidas en la fase anterior, con una escuadra renovada bajo la dirección de Sandra Villatoro; Estrellas del Dorado, de Ocosingo, conjunto que combina juventud y experiencia y que buscará superar los 250 puntos registrados inicialmente, y Real de la Fraylesca, equipo de reciente creación que dejó una grata impresión en su debut estatal con 221 unidades.