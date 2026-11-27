Con la participación de equipo provenientes de varios municipios de Chiapas e invitados de otras entidades, el Festival Estatal de Clubes 2026 se prepara para reunir a 26 conjuntos en Tuxtla Gutiérrez, del 27 al 29 de noviembre, en una competencia que promete intensidad y un importante despliegue de talento en las ramas femenil y varonil.

De acuerdo con el registro preliminar, la rama femenil cuenta hasta el momento con 15 escuadras, mientras que la varonil suma 11, para un total de 26 conjuros participantes que buscarán destacar en el certamen organizado por la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas (Avech), en coordinación con la Liga de Voleibol México 2000.

En la rama femenil aparecen Cositías Comitán, Club Borregas, Cinalex, Guerreras, Aztecas, Transportes, Tucanas, Cañadas de Jataté, Valkirias, Balam, Fénix, Tonalá, Romanas y Deportivo Maza, con Balam registrado en dos ocasiones dentro de la relación preliminar.

Por su parte, la rama varonil contempla a Jaguares Negros, Club Adlers, Legendarios Mayor, Legendarios Menor, Niu Tim Tap, Copainalá, Kchorritos Jr., Pistones, Sport Maza, Club Maza y Deportivo Maza, cuadros que representan a diferentes municipios y ligas.

La convocatoria establece que el festival se desarrollará en categoría libre, con participación de deportistas de cualquier edad para clubes pertenecientes a la Avech, siempre que cuenten con afiliación vigente y credencial Sired 2026. Para las escuadras invitadas de otras entidades, podrán participar jugadores nacidos en 2006 o posteriores, mismos que deberán acreditar su afiliación, pertenencia al club y residencia en su municipio.

Asimismo, se prohíbe la incorporación de refuerzos, préstamos o transferencias temporales, por lo que la inscripción de un equipo no representa la autorización automática de todos sus integrantes. La sede principal será el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 35, con instalaciones alternas en el CBTIS 144 y el CECyT 40. El sistema de competencia se definirá en la junta previa.

La relación de equipos permanece sujeta a la validación de los organizadores, por lo que se invita a los clubes a revisar sus datos y confirmar que su registro sea correcto antes del inicio de las actividades.