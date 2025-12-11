Todo listo para Guerreros de la Pelota

El Primer Torneo de Fut-Tenis Guerreros de la Pelota fue anunciado oficialmente como una de las nuevas propuestas deportivas dentro de la Feria Chiapas 2025. El evento, dirigido a parejas mixtas, así como a la categoría libre varonil, se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre en la palapa de la mencionada feria, a partir de las 9 de la mañana, con inscripción gratuita para todas las duplas interesadas. La justa tiene como principal objetivo promover la convivencia, el deporte recreativo y la destreza técnica a través de una modalidad que combina control, agilidad y precisión.

Miguel Salas, organizador del certamen, estuvo en TVO Cuarto Poder para dar detalles de la competencia, destacando el impulso que se busca dar al Fut-Tenis en el estado. Señaló que el torneo está diseñado para recibir a jugadores de distintos niveles, subrayando que el formato mixto permite fortalecer la inclusión dentro de las actividades deportivas de la feria. “Queremos que la gente viva una experiencia diferente, divertida y con un ambiente totalmente familiar. El Fut-Tenis es una disciplina accesible y perfecta para quienes disfrutan el Futbol desde otra perspectiva”, compartió.

La premiación consistirá en estímulos económicos para los tres primeros lugares, lo que se suma al atractivo de participar en un evento inmerso en uno de los festejos más representativos de Chiapas. Además, informaron que el torneo contará con el respaldo de marcas locales, así como con espacios acondicionados para garantizar un desarrollo ágil y seguro de cada encuentro.

Con este anuncio se abre la invitación para que más parejas se integren a una competencia que promete intensidad y espectáculo desde los primeros partidos. Miguel Salas reiteró que el Fut-Tenis continuará expandiéndose como una opción fresca dentro del deporte chiapaneco, especialmente en plataformas tan visibles como la Feria Chiapas.