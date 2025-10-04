Todo listo para la 3ª Carrera con Causa

La espera terminó. Este domingo 5 de octubre en punto de las 7:00 de la mañana se llevará a cabo la 3ª edición de la Carrera con Causa “Lucha contra el Cáncer”, organizada por la Asociación Guerreras con Fe y Esperanza A.C., en el tradicional Circuito Tuchtlán de Tuxtla Gutiérrez.

La justa, que ha logrado una gran respuesta por parte de la ciudadanía, se perfila como una de las más concurridas del calendario local de Atletismo. Desde hace unos días comenzaron a repartirse los kits oficiales, que incluyen número de participante, hidratación y snack, con el objetivo de que los corredores lleguen preparados a la cita.

El evento está diseñado en categoría libre, tanto femenil como varonil, y ofrecerá premios en efectivo para los tres primeros lugares de cada rama: 2,500 pesos al primer sitio, 2,000 al segundo y 1,500 al tercero. Estos incentivos han sido un atractivo adicional, aunque el mayor motor para los competidores es correr por una noble causa.

Las inscripciones se realizaron en las instalaciones de Clinimed, y los organizadores recordaron que todo lo recaudado será destinado a apoyar a personas que enfrentan la lucha contra el cáncer, reafirmando el compromiso de la asociación con la comunidad chiapaneca.

El llamado a la sociedad es claro: no solo se trata de una competencia deportiva, sino de un espacio de unidad, fortaleza y esperanza frente a una enfermedad que toca a muchas familias. Los organizadores invitaron a la población a salir a las calles a apoyar a los corredores y sumarse a la causa.

De esta forma, Tuxtla Gutiérrez vivirá una jornada que unirá esfuerzo físico, compromiso social y solidaridad, en un evento que busca dejar huella dentro y fuera de la pista.