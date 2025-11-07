Todo listo para la carrera de aniversario

El Tec de Monterrey Campus Chiapas alista la Carrera Recreativa 5K por su 45º aniversario, actividad que se desarrollará este fin de semana, el domingo 9 de noviembre, a partir de las 7:30 de la mañana en el parque Caña Hueca. El evento forma parte del calendario conmemorativo por los 45 años de presencia del campus en la entidad desde su apertura el 11 de agosto de 1980.

El circuito contempla la salida desde el estacionamiento número 3, para luego rodear Caña Hueca en dirección al bulevar Belisario Domínguez, avanzar hacia el parque Bicentenario y retornar al punto inicial. La ruta fue diseñada para promover la actividad física en un entorno seguro, con espacios amplios y un ambiente apto para corredores de todas las edades.

Las categorías serán libre varonil y libre femenil en modalidad recreativa, con un cupo limitado a 600 participantes. Las inscripciones siguen abiertas, con un costo de 350 pesos, en Market Tec, Prepa Tec y puntos de venta difundidos en redes sociales.

El kit de corredor incluye número, playera conmemorativa, medalla, hidratación, fruta y servicio médico. Podrá recogerse el viernes 7 o el sábado 8 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas, en las instalaciones de la Prepa Tec. Además, habrá kits especiales para los tres primeros lugares de cada categoría.

Como parte del espíritu solidario del aniversario, una fracción de lo recaudado se destinará a la asociación Cuenta Conmigo. El comité organizador está integrado por el contador Manuel Villalobos, director del campus; la ingeniera Eugenia Arrieta, directora de Liderazgo y Formación Estudiantil; el ingeniero Erik Méndez, coordinador de Grupos Estudiantiles; el licenciado Rafael González Pineda, coordinador atlético; la embajadora de la carrera, Alejandra Moela; el asesor de admisiones, Manuel Yáñez, y la asesora de Atletismo, Dareka Pantoja.