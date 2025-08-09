Todo listo para la Carrera de la Juventud

Con el propósito de fomentar la actividad física y promover un estilo de vida saludable entre la población joven, este domingo 10 de agosto se llevará a cabo la Carrera de la Juventud 2025 en Tuxtla Gutiérrez. El evento, organizado por el Instituto de la Juventud (Injuve), con el respaldo del Ayuntamiento capitalino, espera reunir a más de 500 participantes en una ruta de 5 kilómetros.

La carrera dará inicio a las 7:00 horas en la emblemática Calzada de las Personas Ilustres, un espacio conocido por su entorno agradable y amplio, ideal para eventos deportivos y recreativos. La ruta seguirá por avenidas estratégicas que permitirán a los corredores disfrutar el recorrido, para concluir en el parque Bicentenario, donde se celebrará la entrega de medallas a todos los participantes.

El Injuve ha destacado que esta edición de la Carrera de la Juventud es completamente gratuita, lo que ha incentivado la inscripción masiva de atletas de distintas edades y niveles deportivos. La entrega de medallas para todos los competidores refuerza el mensaje de inclusión y reconocimiento al esfuerzo.

Además de la competencia, el evento contará con medidas de seguridad y apoyo médico para garantizar el bienestar de los corredores durante todo el trayecto. Se invita a la comunidad a llegar con anticipación para completar el registro y participar de manera segura.

Esta justa no solo representa una oportunidad para fomentar la actividad física, sino también un espacio de convivencia y motivación para adoptar hábitos saludables. Se espera que esta iniciativa contribuya a fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con su bienestar y desarrollo personal.

Las inscripciones siguen abiertas para esta celebración deportiva que se ha convertido en un referente de promoción del deporte en la capital chiapaneca. Los organizadores hacen un llamado a la población para que se una y disfrute una mañana llena de energía, salud y entusiasmo.