Todo listo para la Carrera Taquitos de la Comisión

Con la presencia de más de 300 corredores, este domingo se llevará a cabo la primera edición de la Carrera Taquitos de la Comisión, una nueva propuesta deportiva que reunirá a participantes de diferentes edades para disfrutar una jornada de Atletismo y convivencia.

El banderazo de salida está programado para las 7 de la mañana y el recorrido será de 5 kilómetros, teniendo como escenario distintos puntos de Tuxtla, para posteriormente regresar al punto de salida, donde estará instalada también la meta.

Entrega de kits

Como parte de los preparativos, este sábado se llevó a cabo la entrega de kits para los participantes, quienes recibieron los artículos correspondientes para formar parte de esta primera edición. La organización reportó una respuesta positiva para la convocatoria, con una cifra superior a los 300 corredores inscritos, por lo que se espera un ambiente de entusiasmo desde temprana hora.

De esta manera, todo está listo para que este domingo se ponga en marcha la primera Carrera Taquitos de la Comisión, que busca convertirse en una nueva opción para quienes disfrutan practicar actividad física.