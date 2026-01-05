Todo listo para la Copa Tuchtlán 2026

La capital chiapaneca se alista para recibir uno de los primeros grandes compromisos del calendario deportivo del año, con la celebración de la Copa Tuchtlán de Voleibol 2026, certamen que se disputará del 23 al 25 de enero en las instalaciones del Parque Recreativo y Deportivo Caña Hueca, escenario que volverá a ser punto de reunión para jugadores, familias y aficionados a esta disciplina.

Este torneo se ha consolidado como un espacio de convivencia y competencia que impulsa el crecimiento del Voleibol en la región, al reunir a equipos de distintos puntos del estado y ofrecer jornadas de alta exigencia técnica y física. La edición 2026 busca mantener ese sello, con partidos continuos durante tres días y una organización pensada para brindar una experiencia ordenada tanto a participantes como al público asistente.

Torneo que fomenta valores

Además del atractivo deportivo, la Copa Tuchtlán destaca por fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el juego limpio, convirtiéndose en una plataforma ideal para iniciar el año con actividad física y entusiasmo. Las acciones se desarrollarán en las canchas de Caña Hueca, un espacio tradicional para el deporte tuxtleco, que permitirá a los asistentes disfrutar de los encuentros en un ambiente familiar.

La invitación está abierta para que la afición acuda a apoyar, conviva y sea parte de un evento que promueve el deporte y la sana recreación. Con el respaldo de la comunidad voleibolista, la Copa Tuchtlán 2026 apunta a ser un arranque sólido del calendario anual, reafirmando su importancia dentro de los torneos locales y regionales.