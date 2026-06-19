Todo listo para la fecha 6 en Querétaro

Se llevó a cabo la presentación de la sexta fecha de Nascar México Series, que se efectuará en el Ecocentro de Querétaro los días 26 y 27 de junio y marca la mitad de la temporada 2026.

Estuvieron presentes Humberto García, director operativo de Nascar México Series, y Romualdo Moreno, presidente de la Unión Ganadera de Querétaro; además de los pilotos José Luis Ramírez, Max Gutiérrez, Mateo Girón, Andrik Dimayuga y Alonso Salinas. “Considero que será una competencia muy especial porque marca la mitad de la temporada”, expresó Humberto García.

Pilotos se alistan

Para José Luis Ramírez, el del Ecocentro es un óvalo con muchas variantes ,por lo que la puesta a punto resulta muy difícil. “La curva 3 tiene sus detalles que la hacen muy difícil, pero de todas maneras es parejo para todos y voy en busca de un triunfo que se me ha negado”, declaró.

“Estamos a una etapa del campeonato donde ya no se puede otorgar ningún tipo de ventaja. Algunos problemas en pista cuando marchaba bien ubicado me impidieron lograr buenos resultados, ahora voy a Querétaro en busca de la parte más alta del podio y creo que puedo conseguirlo”, dijo Max Gutiérrez.