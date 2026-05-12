Todo listo para la función “La Quinta”

La emoción de la Lucha Libre volverá a apoderarse de Tuxtla Gutiérrez con la magna función denominada “La Quinta”, evento organizado por Promociones Maxillus y Promociones Jiménez que reunirá a destacados gladiadores nacionales y locales el próximo domingo 17 de mayo a partir de las 18:30 horas, en una cartelera que promete emociones de principio a fin para todos los aficionados chiapanecos.

La batalla estelar será protagonizada por Komander y Bárbaro Cavernario, dos de los luchadores más espectaculares de la actualidad, quienes disputarán el trofeo “La Quinta”, en un enfrentamiento que ha generado gran expectativa entre los seguidores del pancracio. Ambos gladiadores llegan con estilos completamente distintos, pues mientras Komander destaca por su velocidad y arriesgados vuelos desde las alturas, Bárbaro Cavernario se caracteriza por su rudeza y fuerza física arriba del cuadrilátero.

Estrella

La presencia de Komander, elemento que actualmente forma parte de All Elite Wrestling (AEW), representa uno de los grandes atractivos de la noche, ya que el luchador ha ganado notoriedad internacional gracias a sus actuaciones en empresas importantes de Estados Unidos y México. Por su parte, Bárbaro Cavernario buscará imponer condiciones con su experiencia y personalidad agresiva, en un duelo que promete convertirse en uno de los más recordados para la afición local.

Además de la lucha estelar, la función contará con una triangular por el campeonato de parejas, donde los campeones Capitán Furia y Vértigo defenderán sus cinturones frente a las duplas conformadas por Turipache 2000 y Murcy Jr., así como El Mexicano y Príncipe Zoque. La contienda luce sumamente pareja debido a la calidad de cada uno de los competidores, quienes intentarán robarse la noche con castigos espectaculares y movimientos de alto impacto.

Campal aérea

Dentro de la programación también destaca la tradicional campal aérea, modalidad que suele brindar momentos intensos y vuelos impresionantes. En esta ocasión participarán Imperio, Steelman, Black Drago, Jaguar Negro Jr., Gladiador Jr., Dantalion, Arjen y Taurino, quienes buscarán demostrar su calidad en una batalla donde el ritmo y la resistencia serán fundamentales.

La cartelera incluirá igualmente un combate de rudos contra rudos, enfrentamiento que tendrá arriba del ring a Dr. Electro, Kisha Catt y Black Biker frente a Águila Dorada, Tharbos y Brillantina. Se espera un duelo cargado de rudeza, castigos y mucha intensidad debido al estilo agresivo de todos los participantes.

Otro de los atractivos será la lucha de relevos mixtos, donde Súper Chispi, Rebelde Boy y Diosa Sekmeth se enfrentarán con Lobo Azteca, Cometa 2025 y Princesa Vikinga. Esta batalla combinará velocidad, técnica y dinamismo, elementos que suelen conectar rápidamente con el público.

Los organizadores confirmaron además que la función será grabada para televisión y contará con producción especial, buscando consolidar este espectáculo como uno de los eventos más importantes de Lucha Libre en Chiapas durante el presente año. Asimismo, señalaron que el objetivo es acercar funciones de gran nivel a la afición local y continuar fortaleciendo el crecimiento del pancracio en la entidad.