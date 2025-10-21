Todo listo para la Gran Copa del Sol 2025

En una rueda de prensa celebrada en la capital chiapaneca, el director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario de Tonalá, Juan Marcelino López Fúnez, dio los pormenores de la Gran Copa del Sol El Desafío de un Campeón 2025, que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en la playa de Puerto Arista. La justa contempla las modalidades de formas en arena y combate con peto convencional y electrónico, además de circuito motriz para las categorías infantiles.

Acompañado por el presidente nacional de Tae Kwon Do Panamericano, Édgar Tony Abarca Cabrera; el director de Deporte Municipal de Tonalá, Carlos Miguel Morales Arjona; representantes del sector turístico, así como entrenadores y atletas, López Fúnez destacó que para esta edición se espera la participación de más de 600 competidores.

“Nos llena de orgullo poder anunciar esta segunda edición de la Gran Copa del Sol. Contaremos con la presencia de escuelas de todo Chiapas y de estados como Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Buscamos que sea una auténtica fiesta deportiva y un espacio para seguir fortaleciendo la unión del Tae Kwon Do en la región”, expresó el organizador durante la presentación.

Este certamen que combina deporte y turismo reunirá a practicantes de distintos municipios, como Comitán, Frontera Comalapa, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villa Corzo, Ocozocoautla, Berriozábal, Acala, Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga, Huixtla y Tapachula. “Será un evento con gran nivel competitivo, donde participarán medallistas nacionales e internacionales”, agregó López Funez, y resaltó que cada modalidad tendrá un equipo técnico especializado para garantizar la correcta ejecución de los combates y rutinas.

Programa

Las actividades iniciarán a las 9 de la mañana con las pruebas de formas y el circuito motriz. La ceremonia inaugural se efectuará a las 12:30 horas, y posteriormente comenzarán los enfrentamientos de combate, tanto con peto convencional como con peto electrónico.

En la conferencia también se presentó la playera oficial y la medalla conmemorativa de la Gran Copa del Sol 2025. “Nos esforzamos para que los participantes se lleven un recuerdo especial. La medalla integra elementos representativos de la costa, y además entregaremos trofeos a las tres mejores escuelas”, explicó el organizador

López Fúnez agradeció el respaldo del presidente municipal de Tonalá, Manuel de Jesús Narcía Coutiño, así como de los patrocinadores, hoteleros y restauranteros que se han sumado al proyecto. “La Gran Copa del Sol no solo impulsa el Tae Kwon Do, también genera movimiento económico y turístico para Puerto Arista. Queremos recibirlos con la mejor hospitalidad”, puntualizó.