Todo listo para la gran final de la Liga OMA

El auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos será el epicentro de las emociones este sábado 27 de septiembre, cuando se dispute la gran final de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), con encuentros decisivos en la rama femenil de la primera y segunda división.

Primera división

Desde las 11:00 de la mañana, los aficionados podrán disfrutar de una jornada intensa que arrancará con el duelo por el tercer lugar de la Primera División Femenil, donde Club Adlers y Aztecas buscarán cerrar su participación en el torneo con una victoria que les permita subir al podio y despedirse de la temporada con dignidad.

A las 12:00 horas llegará uno de los momentos más esperados, cuando Secretaria de Educación y Salud Justa se enfrenten en la gran final de la máxima categoría. Ambos equipos llegan con méritos propios luego de superar unas semifinales sumamente reñidas, ahora buscarán la gloria en un partido que promete emociones de principio a fin.

El camino hacia la final no fue sencillo. En su serie semifinal, Salud Justa venció al Club Adlers en un duelo de poder a poder con parciales de 25-21, 21-25 y 15-9, demostrando temple y capacidad de reacción en el momento clave. Por su parte, Secretaria de Educación dejó en el camino a Aztecas tras una batalla que se definió en tres sets con marcadores de 19-25, 25-19 y 16-14, mostrando una gran fortaleza mental en los puntos decisivos.

Segunda división

Al término de la final de la Primera División, la acción continuará con la categoría de Segunda División Femenil. A las 13:00 horas, Diamantes y Linces protagonizarán la gran final, donde ambos equipos buscarán cerrar con broche de oro una temporada en la que demostraron constancia y determinación.

Finalmente, a las 14:00 horas, Freyas y Panteras se medirán por el tercer lugar de la división, en un enfrentamiento donde intentarán reivindicarse luego de caer en semifinales. Panteras llega a este duelo después de ser superada con claridad por Diamantes, que se impuso con parciales de 25-17 y 25-13, mientras que Freyas cayó en la otra llave ante Linces en un partido de alto nivel.

El comité organizador de la Liga OMA ha hecho extensiva la invitación a toda la comunidad deportiva y a los amantes del Voleibol para asistir a estas finales, donde se espera un gran ambiente y gradas llenas apoyando a los equipos. Además, se destacó que habrá un reconocimiento especial para los campeones y subcampeones de cada división, en agradecimiento a su esfuerzo durante toda la temporada.