Todo listo para la gran final Invernal

La Liga Municipal de Softbol Femenil de Tuxtla Gutiérrez se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de la temporada con la disputa de la gran final del Torneo Invernal 2025, encuentro que definirá al nuevo campeón en un duelo directo entre Mack y Notaría 47.

El juego decisivo se llevará a cabo este domingo 8 de marzo a las 11:00 horas en el campo de Softbol femenil del parque deportivo Caña Hueca, escenario que será testigo de un enfrentamiento que promete intensidad y un alto nivel competitivo entre dos de las escuadras más constantes del certamen.

A diferencia de otras modalidades, el campeonato se definirá en un solo partido, por lo que el equipo que logre imponerse en el diamante se quedará automáticamente con el título, situación que aumenta la presión y el atractivo del compromiso.

Durante la fase regular y la de eliminación, ambos conjuntos demostraron solidez tanto en el bateo como en la defensa, cualidades que los llevaron a posicionarse como los principales contendientes al trofeo. Mack ha destacado por su orden táctico dentro del campo y la capacidad de generar carreras en momentos clave, mientras que Notaría 47 ha mostrado un juego equilibrado respaldado por una ofensiva efectiva y un sólido trabajo desde la lomita.

Se espera un duelo cerrado desde las primeras entradas, ya que ninguno de los equipos querrá ceder terreno en un encuentro en el que cada jugada podría marcar la diferencia en la definición del campeonato. Antes del choque por el título también se celebrará el enfrentamiento por el tercer puesto, programado para las 9:00 horas entre Guerreras Pop y Fénix, que buscarán cerrar el torneo con una victoria y subir al podio de la competencia.

La jornada dominical promete reunir a aficionados, familiares y seguidores del Softbol femenil, quienes podrán disfrutar una mañana llena de emociones en uno de los certámenes que ha logrado consolidarse dentro del calendario deportivo local.

Con todo listo en el diamante de Caña Hueca, Mack y Notaría 47 saldrán a dejarlo todo en el terreno de juego en busca de levantar el trofeo y convertirse en las nuevas campeonas del Torneo Invernal 2025 de la Liga Municipal de Softbol Femenil.