Todo listo para la gran final

La Liga Empresarial vivió una jornada vibrante con la disputa de sus semifinales, en las que los equipos dejaron todo en la cancha en busca del pase a la gran final. Con duelos cargados de intensidad, goles y momentos clave, Marnoc y Atlas lograron imponer condiciones para convertirse en los protagonistas del partido definitivo.

En el primer enfrentamiento, Marnoc superó por 4-2 a Chipo FC en un compromiso disputado en el campo Salvador Cabañas. Desde los primeros minutos, el conjunto ganador mostró mayor claridad al frente, aprovechando los espacios y generando peligro constante. Chipo intentó reaccionar con llegadas rápidas, pero la contundencia del rival marcó la diferencia.

El desarrollo del partido fue dinámico, con alternancia en la posesión y oportunidades en ambas porterías. Sin embargo, Marnoc supo capitalizar mejor sus ocasiones, logrando una ventaja que le permitió manejar los tiempos en la recta final. A pesar del esfuerzo de Chipo por acortar distancias, el resultado terminó favoreciendo a un equipo que mostró equilibrio en todas sus líneas.

Otra llave

En la segunda semifinal, Atlas firmó una actuación sólida para vencer por 4-1 a Agua E-pura, en duelo celebrado en el campo 1 de Caña Hueca. Desde el inicio, Atlas tomó el control con un planteamiento ofensivo que rápidamente rindió frutos. La presión alta y la precisión en el último tercio fueron determinantes para inclinar la balanza.

Agua E-pura buscó competir con orden y resistencia, pero se encontró con un rival efectivo que no perdonó frente al arco. Con el paso de los minutos, Atlas amplió su ventaja y manejó el ritmo del partido, asegurando su lugar en el choque definitivo con una diferencia clara en el marcador.

Gran final

Con estos resultados, Marnoc y Atlas se enfrentarán en la final de la Liga Empresarial, en un duelo que promete emociones por el nivel mostrado por ambos equipos a lo largo de la competencia. El partido por el título se celebrará el próximo domingo en punto de las 16:00 horas en Caña Hueca, generando expectativa entre participantes y seguidores del torneo.

La Liga Empresarial entra así en su etapa decisiva, en la que solo uno podrá levantar el trofeo en una final que se anticipa intensa y disputada de principio a fin.