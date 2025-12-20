Todo listo para la inauguración en Bochil

El municipio de Bochil se declara listo para vivir la inauguración oficial del Torneo Decembrino de la Liga Municipal de Futbol, categoría libre varonil, en su quinta edición, evento que dará inicio el próximo lunes 22 de diciembre y que se ha consolidado como una de las competencias más tradicionales del cierre de año en la región.

La ceremonia inaugural marcará el banderazo formal a una intensa agenda de encuentros, en la que participarán equipos representativos de distintos municipios, generando un ambiente de convivencia, identidad deportiva y entusiasmo entre jugadores y aficionados. La expectativa es alta, ya que este certamen reúne a planteles con experiencia y jóvenes talentos que buscarán protagonismo desde la primera jornada.

Autoridades municipales y directivos de la Liga Municipal de Futbol encabezarán el acto protocolario, en el cual se destacará la importancia del deporte como eje de integración social y promoción de hábitos saludables. La inauguración servirá además para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Bochil con el impulso al Futbol, brindando espacios y condiciones adecuadas para el desarrollo de esta disciplina.

Arranque

Tras el protocolo inaugural, el balón comenzará a rodar con los primeros partidos programados, dando forma a una fase regular que se disputará durante varios días y que culminará con la etapa de Liguilla. La organización ha trabajado en la logística y calendarización del certamen, garantizando un desarrollo ordenado y competitivo.

El Torneo Decembrino no solo representa una oportunidad para la competencia deportiva, sino también un punto de encuentro para las familias bochilenses y visitantes, quienes cada año hacen de este evento una auténtica fiesta futbolera que fortalece la tradición deportiva del municipio.