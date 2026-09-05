Todo listo para la jornada 6 del Campeonato

La actividad del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez entrará este sábado 5 de septiembre en una nueva fecha de competencia, con la celebración de la jornada 6 en Tuxtla Gutiérrez, en al que los equipos participantes buscarán sumar resultados positivos en sus respectivos grupos y categorías.

La programación arrancará desde las 8 de la mañana con la rama femenil de primera fuerza. En el primer encuentro, Cobach se enfrentará a Mintonette en duelo correspondiente al grupo A, en el que ambos conjuntos buscarán comenzar la jornada con el pie derecho. Posteriormente, a las 9:00 horas, Cobach volverá a la acción, contra Salud Justa, en otro compromiso del sector femenil de primera fuerza.

La actividad continuará a las 10:00 horas con el choque entre Cinalex y Mintonette, mientras que a las 11:00 horas, Salud Justa se medirá con Aztecas, completando así una intensa mañana para los equipos del grupo A.

Para el mediodía llegará uno de los partidos de la segunda fuerza femenil, cuando Europaraíso y ADN Voley salten a la cancha en busca de quedarse con el triunfo y avanzar en sus objetivos en el torneo.

La jornada cambiará de escenario por la tarde para dar paso a la rama varonil. A las 13:00 horas, Holkans enfrentará a Místico VC A, en primera fuerza, y a las 14:00 horas se repetirá la presencia de Místico VC A, frente e Ardillas.

Con siete encuentros programados, la jornada 6 promete mantener la intensidad característica de la Liga Municipal, que reúne a diferentes representativos de Tuxtla Gutiérrez en busca de avanzar en el Campeonato de Liga 2026.

La competencia se desarrollará bajo los lemas “Honor y espíritu deportivo” y “Unidos por el deporte venceremos”, como parte de una temporada que continúa impulsando la práctica y el desarrollo del Voleibol en la capital chiapaneca.