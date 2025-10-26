Todo listo para la llegada de Santo Jr.

El legado del Enmascarado de Plata llegará por primera vez al cuadrilátero del Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez. Este domingo, la afición chiapaneca será testigo de una noche histórica con la presentación estelar de Santo Jr., quien encabezará la función “La Leyenda Continúa”, organizada por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus, con el respaldo de la H. Comisión de Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez.

El heredero del ícono más grande del pancracio mexicano subirá al ring para defender con orgullo el legado familiar que marcó generaciones. En el combate estelar, Santo Jr. hará mancuerna con el carismático Máscara Sagrada para enfrentar a dos figuras de jerarquía: Hijo de Fishman y Turipache 2000. Esta batalla no solo promete técnica y espectáculo, sino que también revive la eterna rivalidad entre los descendientes de los grandes personajes que hicieron de la Lucha Libre un símbolo nacional.

Cartelera

Cada golpe, vuelo y llave cargará con la historia del deporte espectáculo. Santo Jr., con su estilo técnico y la presencia que evoca a su legendario padre, buscará escribir su propio capítulo en Chiapas, una tierra donde la pasión por la lucha se mantiene más viva que nunca. Su llegada ha despertado gran expectativa entre los seguidores de esta disciplina, que ven en él la continuidad de un mito que sigue vigente bajo la máscara plateada.

Además del combate principal, la velada contará con una cartelera de seis enfrentamientos, todos con el sello de espectáculo garantizado. En la semifinal increíble, el trío integrado por Capitán Furia, Chucho el Roto y Dantalion se medirá con Murcy Jr., El Mexicano y Príncipe Zoque, en un duelo en el que la potencia y el estilo aéreo prometen encender al público.

También habrá relevos increíbles y una campal mixta con gladiadores y gladiadoras como Súper Chespi, Kaiser, Arlekin, Cometa 2025, Lobo Azteca, Star Fox, Diosa Sekmeth y Toxic Woman, quienes buscarán demostrar su fuerza en una contienda llena de energía y adrenalina.

El evento dará inicio a las 18:30 horas, con boletos disponibles a precios accesibles: VIP, 350 pesos; fila uno, 250; fila dos, 200, y gradas, 100 pesos. Los niños menores de 10 años podrán ingresar gratis en gradas, fomentando así la asistencia en familia y la pasión por la Lucha Libre.