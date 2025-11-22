Todo listo para la Noche Revolucionaria 2025

La cartelera de la Noche Revolucionaria 2025 quedó confirmada luego de que todos los pugilistas, amateurs y profesionales, superaran sin contratiempos el pesaje celebrado este jueves en las instalaciones del Deportivo Roma. Con este requisito cumplido, la promotora 360 Boxing Promotions, en conjunto con Promociones Jiménez, IWT Entretenimiento y la Asociación de Boxeo Amateur Sneba Chiapas, declaró que todo está listo para que este sábado la afición disfrute una función intensa, variada y con talentos del estado y del país.

En el sector amateur, la atracción principal será el duelo femenil entre Lorena “Jaguarcita” Escobar y Marlen Hernández, quienes llegaron en óptimas condiciones a la báscula y prometen un gran combate. También fueron ratificados los enfrentamientos entre Damián “Indomable” González y Yerik “Pollo” Nieto, Kevin “El Tanque” Peñaloza y Francisco “Banki” Voide, Eduardo Plata y Ulises Rubio, y Alán “Gallito” Hernández ante Fernando “Mafia” González. Todos ellos cumplieron con sus divisiones y aseguraron que saldrán a dejarlo todo en el cuadrilátero.