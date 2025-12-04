Todo listo para la Wings Force Race

La capital chiapaneca se alista para recibir la Wings Force Race 5K Total Conquest, una carrera recreativa que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre a partir de las 7:30 de la mañana, con un recorrido que partirá desde la Calzada de las Personas Ilustres y culminará en el parque Caña Hueca. El evento, impulsado por Franquicias Magno, busca reunir a corredores experimentados y público en general en una jornada deportiva cargada de ambiente militar y motivación.

Durante su visita al estudio de TVO Cuarto Poder, la organizadora María José Peña detalló que la competencia está diseñada para ser incluyente, dinámica y accesible. “Queremos que la gente viva una experiencia distinta, que disfrute la ruta y se active sin necesidad de ser atletas profesionales. La Wings Force Race es para todos”, expresó.

Un gran ambiente

La carrera ofrece incentivos para los primeros lugares. En las ramas varonil y femenil entregarán tarjetas Magno con premios de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos para primero, segundo y tercer puesto respectivamente. Además, los campeones absolutos recibirán un año de alitas gratis, convirtiendo la competencia en un reto que combina esfuerzo físico con recompensas únicas.

La organización informó que los primeros 300 inscritos obtendrán un kit gratuito, aunque la participación no requiere registro obligatorio, pues se trata de una carrera recreativa abierta al público. El objetivo es promover el Atletismo como una actividad familiar y accesible, fortaleciendo el movimiento deportivo que se vive en la ciudad.

La ruta de 5 kilómetros recorrerá una de las zonas más transitadas del poniente capitalino y contará con hidratación, seguridad vial y puntos de apoyo durante todo el trayecto. El cierre en Caña Hueca permitirá que los corredores disfruten un ambiente festivo y de convivencia después de cruzar la meta.

Con esta edición, la Wings Force Race busca consolidarse como una de las pruebas recreativas más esperadas del cierre de año, apostando por una experiencia visual y temática diferente, inspirada en el estilo de entrenamiento militar pero adaptada a todo tipo de corredores.