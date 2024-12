Todo listo para la XXVII Carrera del Parachico

Este martes fue presentada en conferencia de prensa la XXVII Carrera del Parachico, la cual se llevará a cabo el próximo 5 de enero del 2025, en distancias de 2, 5 y 15 kilómetros, entre los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

Luego de los rumores de que no habría una edición más de la tradicional carrera, autoridades deportivas municipales y del estado estuvieron presentes para lanzar la convocatoria de la justa internacional que fue creada hace 27 años por el doctor Víctor Manuel Clemente Ovalle, quien no estuvo presente durante la rueda de prensa.

De acuerdo con los datos estipulados, se repartirá una bolsa económica de 300 mil pesos entre los ganadores de los tres primeros lugares de las diferentes categorías, en ambas ramas, y se espera la participación de 10 mil corredores.

Las categorías son las siguientes: infantil menor, 10 a 12 años; infantil mayor, 13 a 14 años; juvenil, 15 a 19 años; libre, 20 a 39 años; master, 40 a 49 años; veteranos A, 50 a 59 años; veteranos B, 60 años y más; chiapaneco, nacidos en Chiapas; chiapacorceño, nacidos en Chiapa de Corzo; tercera edad, 60 años y más, así como silla de ruedas (varonil), todas en las ramas femenil y varonil, con excepción de esta ultima.

Se incluye como nueva categoría la de chiapanecos, que premiará a los cinco primeros lugares, hombres y mujeres, en cruzar la meta en los 15 km.

Las inscripciones son gratuitas y se podrán hacer a través del sitio oficial carreradelparachico.org/registro, a partir de este martes 10 de diciembre. Se cerrarán de manera automática y sin excepción alguna al completar los 10 mil registros de participantes.

Puntos de salida: infantil menor, infantil mayor y tercera edad (2 km), 7:00 a.m., Monumento de la Chiapaneca y el Parachico. Juvenil (5 km), 7:00 a.m., Fábrica de Chapas y Triplay del Sureste. Todas las demás categorías (15 km) partirán a las 7:30 a.m. del Parque Jardín del Arte (5 de Mayo).

La entrega de números se llevará a cabo en el corredor del Palacio Municipal de Chiapa de Corzo, en las siguientes fechas: 26, 27 y 28 de diciembre de 2024, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (participantes locales). 3 y 4 de enero de 2025, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (corredores foráneos).