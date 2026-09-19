Todo listo para los cuartos de final del torneo

La emoción del Voleibol llegará este sábado a la Colonia Popular con la disputa de los cuartos de final del Campeonato Deportycosas 2026, correspondiente a la Liga Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, donde ocho conjuntos buscarán dar un paso importante rumbo a la fase de semifinales.

La actividad comenzará a las 8:00 horas con el enfrentamiento entre Odiseas y Wakandas, duelo que pondrá en marcha una jornada cargada de intensidad y que marcará el inicio de la pelea por los cuatro boletos disponibles para la siguiente ronda.

Posteriormente, a las 9:00 horas, Vulnerables se medirá con Leonas en un encuentro que promete mantener el ritmo competitivo de la jornada. Ambos sextetos tendrán como objetivo imponer condiciones desde los primeros puntos y evitar que el compromiso se extienda más de lo necesario.

El tercer choque está programado para las 10:00 horas, cuando Felinas enfrente a Club Adlers. El partido representa otra oportunidad para que las protagonistas exhiban el trabajo desarrollado durante la temporada y busquen asegurar su presencia entre las mejores escuadras del certamen.

Finalmente, a las 11:00 horas se disputará el cuarto y último compromiso de la jornada, con Adlers frente a Aztecas. El resultado de este encuentro completará el grupo de semifinalistas del Campeonato Deportycosas 2026.

La fase de eliminación directa representa un punto clave dentro de la competencia, ya que cualquier descuido puede significar el final del camino. Por ello, los equipos deberán mantener concentración, orden y precisión en cada intercambio para alcanzar la siguiente instancia.

Con cuatro partidos consecutivos y una agenda que arrancará desde las primeras horas del sábado, la Colonia Popular será escenario de una jornada en la que quedarán definidos los protagonistas de la siguiente etapa.

La Liga Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez continúa así con el desarrollo de su Campeonato Deportycosas 2026, en una fase donde cada punto tendrá especial valor y los equipos buscarán mantener vigente su aspiración de conquistar el título.