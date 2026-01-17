Todo listo para Movimiento Perrón 2026

Este fin de semana, Tuxtla Gutiérrez vivirá una jornada distinta, cargada de entusiasmo, solidaridad y convivencia familiar, con la segunda edición 2026 de Movimiento Perrón 2026, un evento recreativo que combina el deporte con el amor por los animales y el compromiso social.

La actividad se llevará a cabo el domingo 18 de enero con un recorrido de 2 kilómetros, diseñado para ser completamente familiar y accesible, en el que lo más importante no es la velocidad, sino compartir el trayecto con los compañeros más fieles: los perros. Se trata de una experiencia recreativa que promueve la activación física, la empatía y la unión comunitaria.

La cita será a las 6:50 de la mañana, momento en el que se hará un breve calentamiento previo al arranque. El banderazo de salida está programado para las 7:00 horas, partiendo del parque de la Mujer Soldado y teniendo como meta la Calzada de las Personas Ilustres, punto donde los participantes serán recibidos con premios y sorpresas.

Al finalizar el recorrido, se entregarán 150 medallas para los perritos, 100 medallas para los tutores, 50 playeras conmemorativas y reconocimientos especiales para los primeros lugares, celebrando así el esfuerzo y la participación de todos.

Las inscripciones continúan abiertas y se cerrarán minutos antes del banderazo de salida. El donativo solicitado es un kilogramo de alimento sellado o un juguete, que será destinado a una niña o un niño de bajos recursos.

Lo recaudado beneficiará a cuatro asociaciones y rescatistas de Acala, Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez, quienes trabajan de manera constante en la protección y cuidado de caninos, reforzando el carácter solidario de este evento.

La invitación está abierta no solo para quienes deseen correr, sino también para quienes quieran sumarse mediante donativos, confirmando que cada aporte, por pequeño que parezca, puede marcar una diferencia.