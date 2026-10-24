Todo listo para Ruta 5K Xibalbá 2026

La cuenta regresiva está por terminar para la Ruta 5K Xibalbá 2026, una carrera que combinará deporte, cultura maya y solidaridad, este sábado 24 de octubre, a partir de las 18:00 horas, con salida en las inmediaciones del parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.

La competencia invita a los participantes a vivir una experiencia diferente, en la que los disfraces inspirados en la temática de Xibalbá serán parte del ambiente. La propuesta busca convertir el recorrido en una celebración de las tradiciones y la identidad cultural, con el deporte como punto de encuentro.

El punto de salida estará ubicado sobre el bulevar, a la altura de Farmacias del Ahorro, mientras que la meta se instalará en avenida 1ª Sur Poniente número 1336, en la zona de La Lomita.

La convocatoria contempla las categorías libre femenil, libre varonil y personas con discapacidad, además de una carrera infantil recreativa dirigida a niñas y niños de ocho a 11 años, con el objetivo de fomentar la actividad física desde edades tempranas.

Uno de los principales atractivos de la jornada es su carácter altruista. Para participar, las personas deberán donar dos paquetes de pañales para adultos, contribuyendo así a una causa solidaria que acompaña la celebración deportiva.

Al concluir la carrera, la convivencia continuará con un bazar, música de DJ, presentaciones culturales y rifas, actividades que complementarán una jornada pensada para corredores, familias y público en general.

Con la fecha prácticamente encima, la Ruta 5K Xibalbá 2026 se prepara para tomar las calles de la capital chiapaneca con la intención de correr, disfrazarse y apoyar una causa social.