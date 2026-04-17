Todo listo para Supreme Fight Night 11

Faltando poco menos de una semana para la función, Supreme Fight Night promete un evento nunca antes visto para los aficionados a las Artes Marciales Mixtas, en el Polyforum Chiapas.

Así lo garantizó el presidente de la liga profesional de MMA, Artemio Montesinos, quien destacó que luego de tres años de ausencia regresan a tierras chiapanecas con un espectáculo garantizado y la esperada revancha entre “Turco” Farrera y “Pashá” Rodríguez.

“Tenemos una gran cartelera, una pelea estelar impresionante con mucha historia, en un recinto muy grande e imponente”, declaró Montesinos, e indicó que se acercan al lleno total, con alrededor del 80 por ciento del boletaje ya vendido, por lo que invitó al público a asegurar su lugar acudiendo al módulo de venta de Fan Access en Plaza Galerías de esta ciudad.

Finalmente, resaltó que la función es el próximo sábado 25 de abril y constará de 12 combates, cuatro amateurs y ocho profesionales de altísimo nivel, con peleadores de distintas partes el país, así como prospectos chiapanecos interesantes.