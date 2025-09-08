Todo México Salvando Vidas reúne a corredores

La mañana de este domingo se vivió una auténtica fiesta deportiva en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, con la realización de la carrera Todo México Salvando Vidas, evento que la Cruz Roja Mexicana organiza de manera simultánea en todo el país. Esta justa, que año con año reúne a miles de participantes, tuvo como objetivo recaudar fondos para fortalecer el equipo y la infraestructura de la institución, así como promover la actividad física y la convivencia familiar.

Desde muy temprano el parque comenzó a llenarse de corredores, caminantes y familias completas que acudieron con entusiasmo para ser parte de esta noble causa. En esta edición se contó con la inscripción de 800 participantes en la capital chiapaneca, quienes, con su presencia y aportación contribuyeron a que la Cruz Roja continúe ofreciendo servicios de emergencia y atención médica a quien más lo necesitan.

La salida y meta se ubicaron en la explanada principal de Caña Hueca, donde se instaló un arco monumental que marcó el inicio de la competencia. A las 7:00 de la mañana, tras una breve ceremonia protocolaria y un mensaje de agradecimiento a los presentes, se dio el banderazo de salida. Los corredores partieron entre aplausos y porras, recorriendo las principales rutas trazadas dentro y fuera del parque, con distancias diseñadas tanto para corredores experimentados como para principiantes y familias.

El ambiente estuvo lleno de energía, con música, grupos de animación y voluntarios que se mantuvieron a lo largo del recorrido para brindar apoyo e hidratación. Además, elementos de seguridad y personal médico se encontraban estratégicamente distribuidos para garantizar que la competencia se desarrollara sin incidentes. Esta organización permitió que todos los asistentes disfrutaran de la carrera con tranquilidad y entusiasmo.

El clima fue ideal para la práctica deportiva, con una mañana fresca que permitió a los participantes dar su máximo esfuerzo. Si bien la competencia contó con corredores de alto rendimiento, el enfoque principal de la carrera no estuvo en los tiempos ni en los lugares, sino en la participación y el sentido altruista del evento. Familias completas caminaron, trotaron o corrieron juntas, creando un ambiente de unidad y solidaridad que refleja el espíritu de la Cruz Roja Mexicana.

Al llegar a la meta los participantes recibieron medallas conmemorativas como reconocimiento a su esfuerzo y su contribución a esta causa. Posteriormente, se realizó un pequeño acto en el que se agradeció a patrocinadores, voluntarios y a todos los presentes por su valiosa participación. Durante el mensaje final, se destacó que cada peso recaudado será destinado a mejorar el equipo y los servicios de atención que la Cruz Roja brinda a la comunidad, asegurando que los recursos se utilicen de manera transparente y en beneficio directo de la población.

Este evento se llevó a cabo de manera simultánea en distintas ciudades de México, reforzando el compromiso de la institución de trabajar de forma coordinada para salvar vidas y promover la salud a través del deporte. En Tuxtla Gutiérrez, la respuesta fue muy positiva, demostrando que la sociedad está dispuesta a unirse por causas que impactan directamente en su bienestar.

La carrera Todo México Salvando Vidas se ha consolidado como una tradición en la agenda deportiva y social de la ciudad, no solo por la experiencia que ofrece a los corredores, sino por el impacto positivo que genera en la Cruz Roja y, por ende, en la comunidad. Los organizadores agradecieron profundamente la participación de cada uno de los corredores, voluntarios y patrocinadores que hicieron posible este evento, reiterando su compromiso de seguir trabajando para ofrecer mejores servicios y salvar más vidas.