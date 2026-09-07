Todo México Salvando Vidas reúne a familias

El Parque Recreativo y Deportivo Caña Hueca se convirtió este domingo en el punto de encuentro para cientos de corredores, familias y personas que se sumaron a la edición 2026 de la carrera Todo México Salvando Vidas, organizada por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxtla Gutiérrez.

Desde temprana hora, el ambiente deportivo comenzó a sentirse en las instalaciones de Caña Hueca, donde los participantes se dieron cita para formar parte de una jornada que combinó actividad física, convivencia y solidaridad.

La competencia contempló las distancias de cinco y 10 kilómetros, además de una caminata, permitiendo que personas de diferentes edades y niveles de experiencia pudieran participar. El objetivo no solamente fue completar una distancia, sino también formar parte de una iniciativa con causa en beneficio de la Cruz Roja.

Ganadores

En los 5 kilómetros varonil, el primer lugar correspondió a Javier Alonso, quien registró un tiempo de 19 minutos con 55 segundos. El segundo puesto fue para Juan Francisco, con 21:14, mientras que Luis Armando completó el podio con 24:01.

Dentro de los 5 kilómetros femenil, Patricia Guzmán se quedó con la primera posición al detener el cronómetro en 33:37. El segundo lugar fue para Isis Martínez, con 35:02, y Jalidia Cundapi ocupó el tercer sitio con 35:51.

La distancia de 10 kilómetros varonil tuvo como ganador a Rodolfo, quien cruzó la meta con un tiempo de 37 minutos. Samuel Solís finalizó en segundo lugar con 38:00, mientras que Gabriel completó los tres primeros puestos con registro de 38:13.

En la rama femenil de los 10 kilómetros, Selena Gómez se llevó el primer lugar con un tiempo de 47:30. El segundo puesto correspondió a Paola Zuart., con 48:30, y Leidy Constantino terminó tercera con 51:08.

Más allá de los resultados, Todo México Salvando Vidas tuvo como principal propósito apoyar a la Cruz Roja Mexicana, sobre todo en las necesidades que implica mantener en condiciones adecuadas las ambulancias y el equipo utilizado para brindar atención a la población.

La jornada permitió que los participantes disfrutaran de una mañana de convivencia y deporte, al mismo tiempo que contribuyeron a una causa relacionada de forma directa con la atención de emergencias.

Caña Hueca lució así como escenario de una celebración deportiva en la que corredores experimentados compartieron ruta con familias y participantes que encontraron en la caminata y las diferentes distancias una oportunidad para formar parte del evento.

Granito de arena

La edición 2026 de Todo México Salvando Vidas dejó como protagonistas a quienes cruzaron la meta, pero también a todos los participantes que hicieron posible una jornada en la que correr tuvo un significado adicional: apoyar a una institución que diariamente trabaja para atender a quienes más lo necesitan.