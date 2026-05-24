Todo se define en Ciudad Universitaria

La noche del domingo, el estadio Olímpico Universitario será el escenario perfecto para definir al próximo campeón del Clausura 2026. Pumas recibe a Cruz Azul en Ciudad Universitaria, para un duelo correspondiente a la gran final de la Liga MX que promete intensidad, mucha pasión y emociones encontradas, todo esto para dar paso al nuevo monarca del Futbol mexicano.

Después de concretarse un empate sin goles en el encuentro de ida en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, los universitarios llegan a casa con la ilusión de cortar una importante sequía de títulos, una larga espera de 15 años está por llegar a su final.

Expectativa

Para los dirigidos por Efraín Juárez el empate es un resultado favorable de cara a la vuelta en CU, pues saben que con su gente y en su casa el objetivo se puede dar, mientras que Cruz Azul tendrá que salir a buscar el triunfo en un recinto donde les suele ir bien; sin embargo, no deben confiarse, pues la afición auriazul apretará y hará del Olímpico Universitario un inmueble que pese y que puede llegar a ser intimidante.

Solo 90 minutos por delante nos separan de conocer finalmente al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas viene de hacer un torneo espectacular, pues se convirtió en el conjunto más goleador, con 34 tantos anotados durante la temporada regular, y, además, fue el mejor visitante del certamen. Por su parte, los de la Noria cerraron de manera fenomenal bajo las órdenes de Joel Huiqui.