TOI Arriaga afina detalles para Copa Fragor 2026

Con gran entusiasmo y compromiso, los alumnos de TOI Arriaga continúan con su preparación rumbo a la Copa Fragor 2026, uno de los eventos más importantes del calendario competitivo de Tae Kwon Do en el estado de Chiapas, el cual tendrá como sede Tuxtla Gutiérrez en próximas fechas.

Bajo la supervisión de sus instructores, los atletas han intensificado sus sesiones de entrenamiento con el propósito de llegar en óptimas condiciones a esta competencia. En las últimas semanas, los trabajos se han enfocado en fortalecer aspectos técnicos, tácticos y físicos, elementos fundamentales para aspirar a buenos resultados dentro de las diferentes modalidades convocadas.

La delegación arriaguense tendrá representación en poomsae, disciplina que evalúa la ejecución técnica de formas; kyorugi o combate, considerada una de las pruebas más exigentes por el alto nivel de intensidad que demanda; además de la modalidad por equipos, en la que la coordinación y el trabajo colectivo juegan un papel determinante.

Para los integrantes de TOI Arriaga, la participación en este certamen va más allá de la búsqueda de medallas. También representa una oportunidad para poner en práctica los valores que promueve esta disciplina, como el respeto, la perseverancia y el honor, principios que forman parte esencial de la formación de cada uno de sus practicantes.

Los entrenadores destacaron la dedicación mostrada por los alumnos durante el proceso de preparación, señalando que cada sesión ha servido para fortalecer la confianza y mejorar el desempeño de los competidores, quienes buscarán representar dignamente a su escuela y a su municipio en este importante compromiso deportivo.

La Copa Fragor reunirá a destacados exponentes de distintas regiones del estado, por lo que se espera una competencia de alto nivel que pondrá a prueba las capacidades de cada participante. Ante este panorama, TOI Arriaga se declara listo para afrontar el reto y demostrar el crecimiento que ha tenido a largo de meses de trabajo constante.