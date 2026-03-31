TOI Arriaga fortalece su formación

La escuela Tae Kwon Do Oriente Internacional Arriaga continúa consolidándose como una de las principales instituciones formativas en el municipio al mantener un modelo de enseñanza enfocado en la disciplina, el respeto y el desarrollo integral de sus alumnos.

Afiliada a la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do y respaldada por el sistema federado, la academia ha logrado posicionarse como un referente en la proyección de nuevos talentos.

Bajo la dirección del profesor Tomás Flores Valdez y la profesora Sandy Yuliana Estudillo Morales, el proyecto deportivo ha fortalecido su estructura de trabajo, priorizando procesos formativos que van más allá de la competencia, al fomentar valores que impactan de manera positiva en la vida diaria de sus practicantes.

El programa de entrenamiento está diseñado por categorías, permitiendo una evolución progresiva en cada etapa. Desde la iniciación con pequeños campeones, con los que se trabaja desde el desarrollo psicomotriz en edades tempranas hasta los grupos de jóvenes y adultos que entrenan bajo esquemas de alto rendimiento y defensa personal.

Con estas bases, Tae Kwon Do Oriente Internacional Arriaga reafirma su compromiso de seguir formando atletas competitivos y ciudadanos responsables, fortaleciendo así el crecimiento del Tae Kwon Do en la región.