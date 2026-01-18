TOI Arriaga fortalece su preparación

Con la finalidad de reforzar los fundamentos físicos de sus practicantes y elevar el nivel de preparación, la escuela de Tae Kwon Do TOI Arriaga llevó a cabo un entrenamiento especial enfocado en flexibilidad y elasticidad. Una sesión que permitió a los alumnos comprender la importancia de estas capacidades para el correcto desarrollo deportivo

La actividad se desarrolló en un ambiente de disciplina y concentración, contando con la participación de alumnos de distintas edades, quienes atendieron de manera puntual cada indicación durante los trabajos.

A lo largo de la clase explicaron que la flexibilidad es la capacidad que tiene una articulación para desplazarse dentro de un amplio rango de movimiento, mientras que la elasticidad es la propiedad de los músculos y tejidos de estirarse y regresar a su forma original, siendo este último un factor determinante para lograr una adecuada flexibilidad corporal.

Entrenamiento

La sesión estuvo compuesta por ejercicios progresivos y controlados, enfocados en activar grupos musculares específicos y mejorar la movilidad articular. Este tipo de trabajo es fundamental dentro del Tae Kwon Do, ya que impacta directamente en la ejecución técnica de patadas, bloqueos, giros y desplazamientos, permitiendo mayor precisión, alcance y fluidez en cada movimiento.

Asimismo, los instructores destacaron que el desarrollo de la flexibilidad y la elasticidad contribuye de manera importante a la prevención de lesiones, al reducir el riesgo de desgarres, sobrecargas musculares y molestias articulares. De igual forma, estos ejercicios ayudan a aliviar dolores provocados por entrenamientos intensos y favorecen una mejor recuperación física, lo que se traduce en mayor continuidad en la práctica deportiva.

Otro de los beneficios mencionados es la reducción del estrés y la mejora del bienestar general, ya que los estiramientos controlados permiten liberar tensión acumulada y mejorar la postura corporal. Estos aspectos resultan claves tanto para el rendimiento competitivo como para la salud física a largo plazo de los practicantes.

La escuela TOI Arriaga mantiene como prioridad la formación integral de sus alumnos, promoviendo entrenamientos variados que fortalezcan no solo la técnica y la disciplina, sino también el cuidado del cuerpo. Esta actividad reafirma el compromiso de la institución por ofrecer una preparación completa, sentando bases sólidas para el crecimiento deportivo y personal de quienes integran sus filas.