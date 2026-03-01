TOI Arriaga mantiene intensa preparación

El Club Oriente Internacional de Tae Kwon Do Arriaga continúa trabajando de manera firme en su proceso formativo, de cara a los eventos que se aproximan en su calendario, entre estos la evaluación trimestral en la que las y los alumnos pondrán a prueba sus avances técnicos y físicos.

Bajo la dirección del profesor Tomás Flores Valdez, la escuela ha mantenido sesiones constantes de entrenamiento, enfocadas en el perfeccionamiento de fundamentos, formas, combinaciones de combate y acondicionamiento general. El objetivo principal es que cada practicante muestre seguridad, disciplina y evolución sobre el tatami durante su próxima exhibición.

El proceso de preparación no solo contempla el aspecto competitivo, sino también la formación integral de niñas, niños y jóvenes, reforzando valores como el respeto, la constancia y el compañerismo, pilares esenciales del Tae Kwon Do. En cada práctica se prioriza la correcta ejecución técnica y el desarrollo de la confianza personal, elementos clave para enfrentar evaluaciones y torneos venideros.

De igual manera, el equipo encabezado por Tomás Flores Valdez y la profesora Sandy Yuliana Estudillo Morales trabaja de manera coordinada para brindar una enseñanza estructurada y progresiva, cuidando cada detalle en la formación de sus alumnos.

El club invita a la comunidad de Arriaga y sus alrededores a integrarse a sus filas y formar parte de esta institución que sigue creciendo en número y nivel competitivo. Las clases se imparten en la calle 1ª Norte y avenida 4ª Oriente, planta alta, antes Cysco, frente a Óptica Ivon, donde se atiende a practicantes de distintas edades y grados.

Con disciplina y constancia, el Club Oriente Internacional de Tae Kwon Do Arriaga reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del deporte marcial en la región, preparando a sus alumnos para nuevos retos dentro y fuera del tatami.