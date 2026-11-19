Con una cosecha de nueve medallas de oro y una de plata, la escuela Tae Kwon Do Oriente Internacional (TOI) Kumatz firmó una destacada participación en la segunda edición de la Copa Sueños Olímpicos 2026, competencia en la que sus representantes demostraron el talento y la preparación adquiridos durante sus entrenamientos.

El certamen, celebrado en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), reunió a exponentes de esta disciplina, quienes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades y poner a prueba su nivel competitivo.

La delegación de TOI Kumatz consiguió un total de 10 preseas, resultado que refleja el esfuerzo, la constancia y el compromiso de sus atletas. Rodrigo, Sofía, Valeria, Leilani, Aarón, David, Julián, Emma y Diego se adjudicaron la medalla de oro, mientras que Valentina obtuvo la presea de plata.

De esta manera, los representantes de la institución sumaron nueve primeros lugares y un segundo puesto, destacando entre los participantes de esta competencia deportiva.

Más allá de los resultados, el evento representó una importante experiencia para los taekwondoínes, quienes continúan fortaleciendo sus habilidades, confianza y valores deportivos a través de este tipo de encuentros.

La familia TOI Kumatz manifestó su orgullo por el desempeño de sus representantes y reconoció la dedicación, el esfuerzo y la pasión que cada uno demuestra en su preparación, además de destacar la importancia de seguir participando en competencias que contribuyan a su crecimiento.

Con este resultado, TOI Kumatz continúa impulsando el desarrollo de sus atletas y sumando experiencias dentro del Tae Kwon Do, con la motivación de mantener el trabajo rumbo a sus próximos compromisos deportivos.