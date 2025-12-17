TOI Kumatz consolida cierre de año

El salón Bugambilias de Tuxtla Gutiérrez fue sede de una intensa jornada deportiva con el Examen de Grados de Tae Kwon Do del sistema Tae Kwon Do Oriente Internacional (TOI), evaluación que fue dirigida y avalada por Alfredo Mayorga, director y sinodal de TOI Kumatz, quien supervisó el desempeño técnico, físico y disciplinario de cada uno de los aspirantes.

El examen se llevó a cabo el lunes y reunió a un amplio grupo de artemarcialistas pertenecientes a distintas escuelas del sistema Kumatz. En esta jornada, la escuela TOI Kumatz presentó a 40 atletas de cintas de color, desde blanca hasta roja, quienes demostraron avances sólidos en fundamentos, formas, desplazamientos y técnicas de pateo, reflejo del trabajo constante que se hace en los entrenamientos.

Uno de los momentos más relevantes fue el turno de los aspirantes a cinta negra, proceso que congregó a atletas con mayor experiencia y preparación. En el grado de primer Poom estuvieron Jorge Renato Martínez Flores, Thiago Carlos Arzate Guillén, David Guillén Mijangos y Miranda Mayorga Jacob.

En el de primer Dan participaron Jesús Alonso Gutiérrez Vázquez, Emanuel González Guillén y Guillermo Arzate Guillén, quienes superaron pruebas de formas, combate, rompimientos y condición física.

Los grados superiores también estuvieron presentes en la evaluación. En el nivel de segundo Dan figuraron Camila García Gómez, Maximiliano Gutiérrez Domínguez, Francisco Ezequiel Díaz Díaz, Enrique García Llaven, Nicole Itzae Díaz Solís de la Cruz. Para el tercer Dan, Heidi Ashley González Sánchez, mientras que Diana Paola Pérez García y Dulce Airel Pérez García participaron en el cuarto Dan.

De igual forma, presentaron examen Zua Yireh Meneses Castillo y María de los Ángeles Villarreal Hernández, alumnas del profesor José Gregorio Gómez Martínez, cumpliendo satisfactoriamente con los lineamientos técnicos establecidos por el Tae Kwon Do Oriente Internacional.

De manera paralela, la escuela Kumatz Balsek, dirigida por el profesor Brandon Suárez Marroquín, presentó a 33 atletas para examen de cintas de color, lo que permitió alcanzar un total de 73 de grados menores y 17 aspirantes a cinta negra, consolidando una de las evaluaciones más nutridas del cierre de año.

El panel de sinodales estuvo integrado por la maestra Dulce Pérez García, la maestra Camila Márquez Hernández, el profesor José Gregorio Gómez Martínez y el profesor Brandon Suárez Marroquín, quienes garantizaron una evaluación objetiva y apegada a los lineamientos técnicos de Tae Kwon Do Oriente Internacional.

Al cierre de la jornada, directivos y entrenadores destacaron el respaldo de la familia Kumatz y confirmaron que los trabajos continuarán durante lo que resta del mes con campamentos de combate en la Ciudad de México y Jalisco, fortaleciendo la preparación competitiva y el desarrollo integral de los atletas.