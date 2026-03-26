TOI Kumatz destaca en Copa Esperanza

La escuela Tae Kwon Do Oriente Internacional Kumatz firmó una destacada participación en el Torneo Estatal Copa Esperanza, evento organizado por el profesor Williams de León Molina, en el que tuvo una sobresaliente cosecha de medallas que reafirma su trabajo formativo en Chiapas.

Bajo la dirección del entrenador Alfredo Mayorga, el equipo acudió con una delegación de más de 18 atletas, quienes compitieron en diferentes categorías, desde cintas blancas hasta negras, abarcando edades que van desde los cuatro hasta los veinte años.

El resultado fue altamente positivo para la institución, ya que la mayoría de los competidores logró subir al podio, obteniendo principalmente 14 oros, mientras que el resto consiguió preseas de plata, reflejando el nivel y la preparación de los alumnos.

Mayorga destacó que este desempeño no solo corresponde a los deportistas de nivel avanzado, sino también a los más pequeños, quienes demostraron su progreso en las divisiones infantiles, dejando en claro que el semillero de la escuela cuenta con bases sólidas.

El entrenador subrayó que estas competencias forman parte fundamental del proceso de desarrollo, ya que permiten a los alumnos adquirir experiencia, confianza y fogueo ante rivales de diferentes escuelas, elementos clave en su crecimiento deportivo.

Asimismo, resaltó que el objetivo principal es que, a futuro, varios de estos atletas puedan integrarse a selecciones estatales en la categoría de cintas negras, por lo que el trabajo comienza desde edades tempranas, fortaleciendo técnica y disciplina.

Otro punto importante fue el reconocimiento al respaldo de los padres de familia, quienes han sido pieza fundamental en el crecimiento del proyecto al apoyar constantemente a sus hijos en sus prácticas y competencias.

Finalmente, Alfredo Mayorga informó que el trabajo no se detiene, ya que durante el periodo de Semana Santa los atletas de mayor grado continuarán con su preparación mediante un campamento intensivo, en el que tendrán dobles sesiones de entrenamiento para seguir elevando su nivel.

Con estos resultados, Tae Kwon Do Oriente Internacional Kumatz reafirma su compromiso con la formación de atletas de calidad, apostando por el desarrollo integral y el crecimiento competitivo en cada una de sus categorías.