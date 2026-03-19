TOI Kumatz domina el estatal

El club Tae Kwon Do Oriente Internacional (TOI) Kumatz firmó una actuación sobresaliente en el Selectivo Estatal de los Juegos Conade 2026 al proclamarse nuevamente como primer lugar general y consolidarse como una de las organizaciones más fuertes de la disciplina en Chiapas.

Con un total de 13 atletas clasificados, desde categorías infantiles hasta sub-20, la institución reafirmó el alto nivel competitivo de sus exponentes, logrando no solamente el boleto a la siguiente fase, sino que también protagonizaron más de cinco finales del certamen, dejando claro su dominio en el tatami.

Cada combate fue reflejo del trabajo constante que se hacer en el club, donde la disciplina, la técnica y la preparación física son fundamentales. Los competidores de Kumatz mostraron seguridad, determinación y un estilo sólido que les permitió imponerse ante rivales de gran nivel, destacando en cada una de sus presentaciones.

Próximo reto

El profesor Alfredo Mayorga, director del club, expresó su satisfacción por los resultados en el selectivo, resaltando el compromiso tanto de los deportistas como de sus familias. “Estamos muy contentos por los resultados. Trabajamos fuerte para lograrlo y, aunque hubo sorpresas con algunos atletas que se quedaron cerca de clasificar, esto nos motiva a seguir entrenando y no bajar el ritmo. Vienen más compromisos y vamos con todo a la etapa regional”, comentó.

Asimismo, destacó que el equipo ya se encuentra enfocado en su siguiente objetivo: el regional de los Juegos Conade, que se llevará a cabo del 17 al 19 de abril y en la que buscarán mantener el nivel mostrado y seguir colocando a Chiapas en lo más alto del Tae Kwon Do nacional.

De igual forma, el calendario del club contempla la participación de otros atletas en eventos estatales y nacionales, lo que permitirá dar continuidad al fogueo competitivo y fortalecer el crecimiento deportivo de cada integrante.

Padres de familia

El éxito de TOI Kumatz también es producto del respaldo incondicional de los padres de familia, quienes han sido pieza clave en el desarrollo de los deportistas, formando una comunidad sólida que impulsa el talento local.

Con estos resultados, la familia Kumatz celebra un nuevo logro en su historia, reafirmando su compromiso con la formación de atletas de alto rendimiento y consolidándose como referente del Tae Kwon Do en la entidad.