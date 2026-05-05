TOI Kumatz sobresale a nivel nacional

El club Tae Kwon Do Oriente Internacional (TOI) Kumatz mantiene firme su preparación de cara a la etapa nacional de los Juegos Conade 2026, que se llevará a cabo durante el mes de mayo en Tlaxcala, donde Chiapas buscará destacar con una delegación competitiva.

Luego de su participación en el Nacional G3 de Tae Kwon Do que se realizó en la cabo en Ciudad de México en donde los chiapanecos subieron al podio, los atletas del TOI Kumatz tomaron este compromiso como un parámetro clave en su proceso rumbo a la máxima justa deportiva del país. La experiencia adquirida permitió al cuerpo técnico evaluar el nivel actual de los competidores y ajustar detalles en su preparación.

Tanto cintas negras como de colores han intensificado sus entrenamientos, enfocándose en mejorar aspectos técnicos, físicos y tácticos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia nacional. El trabajo diario ha sido constante, mostrando disciplina y compromiso por parte de cada uno de los integrantes del equipo.

Además, los atletas continúan su participación en distintos eventos estatales y nacionales organizados por la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do y la Federación Mexicana de la especialidad, lo que fortalece su ritmo competitivo y les permite mantenerse en forma rumbo a los próximos retos.

Apoyo

El respaldo de los padres de familia ha sido un factor fundamental en este proceso, brindando apoyo constante a los deportistas, quienes combinan su preparación deportiva con sus actividades académicas.

El profesor Alfredo Mayorga Álvarez, director de Tae Kwon Do Oriente Internacional (TOI) Kumatz, se mostró optimista sobre el desempeño que tendrá su equipo en la próxima Olimpiada Nacional, destacando el esfuerzo colectivo realizado en los últimos meses.

“Estamos listos para encarar la Olimpiada Nacional que será en Tlaxcala, seguimos trabajando con todos para próximos eventos. Soy optimista que nos irá muy bien, ya que todos han trabajado de la mejor manera y tenemos el respaldo de los padres de familia”, señaló.

Con este panorama, TOI Kumatz se perfila como una de las escuelas que aportará talento importante a la selección Chiapas, reafirmando el crecimiento del Tae Kwon Do en la entidad y su proyección a nivel nacional.