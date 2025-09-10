TOI Tikva brilla con 21 medallas en torneo estatal

La escuela de Tae Kwon Do Oriente Internacional (TOI) Tikva, bajo la dirección del profesor José Antonio Márquez Tello, tuvo una participación sobresaliente en el Torneo Estatal de Tae Kwon Do, desarrollado el fin de semana. Sus atletas dejaron en claro su nivel competitivo al conquistar un total de 21 preseas, resultado del esfuerzo y la dedicación en cada combate.

Al evento acudieron decenas de artemarcialistas de distintas academias, lo que elevó el nivel de exigencia en cada enfrentamiento. Sin embargo, los representantes de TOI Tikva demostraron temple y determinación, logrando siete medallas de oro, nueve de plata y cinco de bronce, cifras que confirman el crecimiento y la calidad de este grupo de practicantes.

Los triunfos fueron producto de una preparación constante y de la disciplina que caracteriza a esta escuela. Durante el torneo, los atletas mostraron dominio técnico, velocidad y estrategia, aspectos que les permitieron sobresalir en diferentes categorías y niveles de competencia.

Atletas destacados

Los alumnos que dieron muestra de su talento en esta justa fueron Victoria Monserrat Santiago Hernández, Mateo Arbey Esteban de la Cruz, Antonio Alexander Aguilar Ramírez, Roxana Guadalupe Velázquez Jiménez, Armando Heriberto Gordillo Torres, Abril Monserrat García Castro, Dulce Adriana García Castro, Jorge de Jesús Orozco Gutiérrez, Sara Romina Bravo Hernández, Sofía Kristal Muñiz Suárez, Noé Fabricio Martínez Ramírez, Ximena Michelle Rincón Hernández, Mateo Márquez Hernández, Joaquín Silva Castillo y José de Jesús Olivera Juárez.

Cada uno de ellos contribuyó a la cosecha de medallas subiendo al pódium y representando dignamente a su escuela. Para el profesor Márquez Tello, estos logros reflejan el trabajo en equipo, la constancia en los entrenamientos y el compromiso de los alumnos y sus familias.

Con esta actuación, TOI Tikva reafirma su papel como una de las escuelas con mayor proyección en la disciplina dentro de la región, motivando a sus integrantes a continuar su preparación con miras a futuros torneos estatales y nacionales.