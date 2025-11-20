TOI Tikva destaca en Copa Sueños Olímpicos

La escuela de Tae Kwon Do TOI Tikva, dirigida por el profesor José Antonio Márquez Tello, tuvo una actuación destacada en la primera edición de la Copa Sueños Olímpicos, celebrada en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. La delegación acudió con un grupo numeroso y entusiasta que se mostró competitivo en cada una de sus presentaciones, tanto en formas como en combate.

El representativo sumó una serie de resultados positivos gracias al desempeño de sus atletas. Marian Romina González abrió la cosecha con una medalla de oro, mientras que Sarahi del Carmen Hernández y Sara Romina Bravo Hernández lograron plata en sus respectivas categorías. El triunfo también llegó en la modalidad de formas, donde Dulce Adriana García obtuvo el oro y Abril Monserrat García Castro conquistó la plata. En tanto, Mateo Arbey Esteban de la Cruz añadió una presea plateada para la causa.

El equipo continuó con un buen desempeño en combate. Armando Heriberto Gordillo subió al podio al quedarse con el bronce; Dafne Michell Luna alcanzó el oro tras una serie de duelos contundentes, y Antonio Pérez Zavaleta aseguró la plata gracias a su buen desempeño técnico. Victoria Santiago también brilló al adjudicarse el oro en su respectiva división.

El cierre estuvo protagonizado por un bloque final que mantuvo la regularidad de la escuela: Ximena Hernández consiguió oro; Ximena Rincón, plata; Karla Coello, plata, y Jorge Orozco añadió otra medalla al conquistar la plata. Mateo Márquez completó una participación sobresaliente con oro en formas y plata en combate, convirtiéndose en uno de los atletas más destacados del grupo.