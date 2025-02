Toluca buscará hacerle la diablura a Chivas

Los Diablos Rojos del Toluca reciben este sábado a las Chivas del Guadalajara como parte de la fecha 7 del Clausura 2025. Los Choriceros se ubican de momento en la octava posición de la tabla general luego de sumar 9 unidades, como resultado de dos victorias, tres empates y una derrota.

Los dirigidos por Antonio Mohamed quieren sorprender en El Infierno a sus rivales y para ello buscarán superar lo hecho en la jornada pasada, cuando sacaron el resultado y empataron a 3 frente a La Fiera.

Por su parte, la escuadra tapatía lleva apenas su segundo triunfo del torneo luego de superar 2-1 a los Xolos de Tijuana y llegan a ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y dos descalabros.

Situados en la décima posición, las Chivas necesitan las tres unidades; sin embargo, tal parece que la estrategia del español, Óscar García Junyent, aún no ha rendido frutos y hoy por hoy, los Diablos representan un mejor equipo, por lo que no será sencillo sacar el resultado de visitante.

Tigres-Cruz Azul, duelo con sabor

La jornada trae además uno de los platillos más atractivos para los aficionados: los Tigres recibiendo al Cruz Azul. Los felinos marchan terceros con 4 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, para 13 puntos, con 12 goles a favor y 5 en contra; la Máquina marcha cuarto con 3 ganados, 2 empatados y 1 perdido, con 10 tantos a favor y 7 en contra, para 11 unidades.

En el caso del Cruz Azul, el descontrol por la abrupta salida de Martín Anselmi parece superado y aunque el uruguayo Vicente Sánchez no ha sido ratificado plenamente como técnico, en los pocos encuentros que lleva ha sacado resultados positivos que le permiten aspirar plenamente a quedarse toda la temporada, y que mejor argumento que superar a los Tigres en su casa.

En el lado de los felinos, Velkjo Paunovic no parece estar tan firme en el timón, y el principal cuestionamiento es que no hay goleada cada partido que juega; ciertamente el cuadro norteño ha lucido una versión muy terrenal pese a su amplio plantel, pero tampoco ha dejado en el camino muchos puntos; aun así es constantemente cuestionado y por eso su escuadra está obligada a ganar.

Atlas-Puebla, partido de desesperados

El estadio Jalisco será escenario de un duelo entre equipos desesperados, cuando los Rojinegros del Atlas reciban a los Camoteros del Puebla.

Atlas, que no ha ganado hasta el momento, con cuatro empates y dos derrotas, está urgido de un buen resultado ante su afición, para empezar a salir de los últimos lugares de la tabla general. El equipo que dirige Gonzalo Pineda no ha tenido del todo malos resultados, pero los empates no han sido lo mejor.

Enfrente tendrá a un rival que tampoco ha tenido buen desempeño. Apenas está un punto arriba de los tapatíos y su única victoria no hace mucha diferencia pues tiene tres derrotas.